Вероятно, Украина пытается получить рычаги влияния для будущих переговоров с Россией.

Вторжение Украины на территорию России может привести к более быстрому окончанию военного конфликта.

Об этом написал аналитик Шведского института международных отношений Андреас Умланд для Foreign Policy. По его словам, последние четыре дня резко изменили российско-украинскую войну. Операция украинских сил в Курской области быстро превратилась в крупнейшее территориальное продвижение со времен успешного контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года.

Эффект неожиданности

Пока непонятно, смогли ли россияне остановить продвижение ВСУ. Впрочем, в сети появляются все больше кадров с пленными россиянами и уничтоженными колоннами российской техники. Кое-где ситация очень похожа на первые хаотичные дни большой войны.

Видео дня

"Операция демонстрирует способность Украины добиваться неожиданности и использовать внезапные прорывы, в чем Россия неизменно терпит неудачу с начала конфликта", - отметил аналитик.

Кроме того, это первый случай вторжения иностранных войск в ПФ со времен Второй мировой войны. Следовательно, Украина демонстрирует россиянам, что война возвращается на их территорию.

Похоже, Запад одобрил операцию. Белый дом и ЕС заявили, что решение о проведении операции должна принимать сама Украина. Ранее союзники заявляли, что нападение на РФ может стать "красной линией", началом Третьей мировой войны и ядерным Армагеддоном. Но украинцы это сделали.

Умланд отметил, что эффект и цель Курской операции могут заключаться в том, чтобы стереть аргументы о "красной линии".

Наступление в Курской области развивается, а Киев пока соблюдает информационную тишину. О стратегических целях Украины говорили пока рано. Одно из предположений, которое получило широкое распространение, заключается в том, что это может привести к более быстрому окончанию конфликта.

Операция ВСУ дает понять диктатору Владимиру Путину, что Украина сохраняет значительный потенциал для причинения боли России. Если украинские силы смогут удержать и сохранить контроль над территорией РФ, это может усилить влияние Украины на любые возможные переговоры о прекращении войны. Тем временем украинцы стягивают резервы и закрепляются на занятых рубежах.

Кроме того, Умланд заявил, что молниеносный прорыв Украины подрывает распространенную идею, что Путин держит в руках все карты и может диктовать условия прекращения огня. Киев дает понять, что получение рычагов влияния на переговорах является одной из целей наступления.

Цель и цель

Отмечается, что вероятная цель операции согласуется с недавними заявлениями президента Зеленского, что Киев готов к переговорам.

"Нам не обязательно возвращать все территории военным путем. Думаю, что этого можно достичь и с помощью дипломатии", - сказал он.

Оккупированная территория РФ может быть обменяться на оккупированную территорию Украины.

"Возможно, идея заключается в том, чтобы оба государства отступили в пределы своих признанных границ?", - написал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт на платформе Х.

Похоже, Киев готовит основу для потенциальных переговоров, стремясь укрепить свою позицию и публично заявляя о готовности. Аналитик отметил, что это также является реакцией на несколько факторов.

Один из них - растущая усталость от военного конфликта среди украинского населения. Растет количество тех, кто говорит, что Украина могла бы обменять часть оккупированных территорий на мир.

Во-вторых, все больше критики в мире вызывает то, что Украина неоднократно исключала переговоры с РФ.

Кроме того, стратегическое положение Украины является рискованным, даже если она сдерживает Россию и сохраняет поток западного оружия. Нельзя исключать победы Дональда Трампа и внезапного прекращения американской помощи, и даже администрация Харрис может столкнуться с трудностями при формировании будущих пакетов поддержки.

Азартная игра за рычаги влияния

"Возможно, Зеленский решил сыграть в азартную игру, чтобы изменить и ускорить динамику конфликта, в том числе получить больше рычагов влияния, если переговоры начнутся раньше, чем предполагалось", - пишет аналитик.

Отмечается, что пока Украина не имеет рычагов влияния, поэтому Киев вынужден апеллировать к моральным, нормативным и юридическим аргументам при общении со своими иностранными партнерами по любому миру, который не предусматривает полного освобождения.

В марте 2022 года прямые переговоры между Украиной и Россией на белорусской границе были не переговорами, а выдвижением Россией условий капитуляции Украины. В апреле 2022 года переговоры при посредничестве Турции в Стамбуле ни к чему не привели - ценой за прекращение конфликта должно было стать значительное ограничение суверенитета и способности Украины защищаться.

Россия предлагает Украине навсегда уступить, кроме Крыма, еще Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, в том числе значительные территории, которые Россия никогда не оккупировала.

Операция в Курской области - последние новости

9 августа в сети появилось видео украинских воинов из российского города Суджа Курской области.

На записи - бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады ВСУ у здания филиала российского "Газпрома".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские войска зашли вглубь территории РФ в Курской области на 30-35 километров.

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