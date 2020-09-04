В флешмобе приняли участие нардепы от трех фракций.

Заседание Верховной Рады началось с флешмоба депутатов в поддержку белорусского народа, который выступает против фальсификации выборов и репрессий.

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Нардепы от всех фракций и групп, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь" вышли к трибуне с большим количеством бело-красно-белых флагов Беларуси.

Они собрались возле трибуны и в президиуме ВР с бело-красно-белыми флагами, с которыми протестующие в Беларуси выходят на акции.

Депутаты подчеркнули необходимость соблюдения прав человека в Беларуси, неприменение силы к протестующим и проведения перевыборов президента под контролем международных наблюдателей.

После этого спикер ВР Дмитрий Разумков попросил депутатов не расставлять в сессионном зале флаги других государств, заявив, что в первую очередь здесь должен быть украинский флаг.

В то же время член фракции "ОПЗЖ" Илья Кива вынес в журналистскую ложу государственный красно-зеленый флаг Беларуси.

На замечание Разумкова Кива начал кричать, чтобы забрали другие флаги.

Разумков еще раз попросил всех убрать флаги любых других государств, кроме украинского.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк