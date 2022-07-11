Перевооружение армии Польши идет быстрыми темпами.

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины втягивает все больше стран в свою орбиту. Те, кто не планировал вооружаться, теперь вооружаются ускоренными темпами и усиливают свою оборону.

Журналиств проекта FreeДом напомнили, что Польша имеет 186 км сухопутной границы и 232 км - морской с Беларусью, которая играет роль союзника оккупантов.

В этой ситуации Польша ускоренными темпами строит новую систему безопасности на своей границе. Кроме стены, которая была возведена в рекордные сроки, Вооруженные силы Польши получают помощь от партнеров по НАТО и строят многоступенчатую линию обороны. Министр обороны Польши Мариуш Блащак недавно анонсировал очередной этап перевооружения. Также эта страна подписала договор о поставке 32 суперсовременных истребителей F-35A на сумму 4 млрд 600 млн долларов. Правда, самолеты поступят лишь в 2024 году.

Для усиления группировки НАТО на восточном фланге Британия перебросила в Польшу танковую роту, 14 танков и тягачи сопровождения. Ранее Польша подписала контракт на 6 млрд долл. на поставку современных танков производства США M1 "Абрамс".

Все в рамках понимания угроз со стороны РФ и ее сателлита Беларуси. Об этом президент Польши Дуда говорил еще во время саммита НАТО в Мадриде.

"А что же будет с устаревшими вооружениями, особенно советского образца, которыми сейчас располагает Польша? Все они могут быть переданы Украине и помочь, хоть и в ограниченном варианте, некоторые зоны воздушного пространства Украины от агрессии РФ", - говорится в сюжете.

Перевооружение армии Польши идет сейчас быстрыми темпами. На фоне реальной угрозы со стороны РФ и Беларуси у Польши нет другого выхода как просить партнеров по НАТО помочь в обороноспособности как можно быстрее. А развертывание ракетных дивизионов типа "Искандер" и "Точка-У" на территории Беларуси вблизи границ с Польшей вынуждает НАТО отвечать симметрично.

"Частично давление со стороны России и Беларуси на Польшу выгодно Украине: партнери Польши по блоку НАТО усиливают ее обороноспособность, а освобожденные таким образом вооружения советского образца может передаваться на нужды ВСУ. Предоставить его могут в кратчайшие сроки и на нем не нужно учить украинскую армию", - подытожили в сюжете.

Ранее главнокомандующий пограничной службы Томаш Прага заявлял, что Польша построит систему наблюдения на границе с Калининградской областью России.

Вас также могут заинтересовать новости: