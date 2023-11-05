36-я дивизия Армии обороны Израиля достигла побережья.

Израильские военные заявили в воскресенье, что их солдаты достигли позиций вдоль побережья Газы в рамках расширения своих наземных операций.

36-я дивизия Армии обороны Израиля достигла побережья, работая над окружением сил ХАМАС и нанесением ударов по целям в секторе Газа, говорится в пресс-релизе ЦАХАЛа, пишет CNN.

"За последние 12 часов бойцы дивизии поразили около 50 целей, включая зоны боевых действий, оперативные жилые комплексы, заставы, военные позиции и подземную инфраструктуру, а также ликвидировали террористов в ближнем бою", - говорится в сообщении.

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В результате наземного наступления палестинская территория разделена на две части, и "значительные" удары продолжаются.

"Израильские войска "окружили город Газа... Теперь существует южная Газа и северная Газа", - заявил представитель армии Израиля.

Война между Израилем в ХАМАС - детали

В пятницу Израиль заявил, что его войска окружили город Газа с нескольких направлений. CNN проанализировал кадры, опубликованные Армией обороны Израиля и ХАМАС, а также спутниковые снимки и видеоролики в социальных сетях, которые показывают, что войска приблизились к городу по трем направлениям – от северо-западной границы сектора Газа вдоль побережья Средиземного моря, с северо-востока возле Бейта Ханун, и с востока на юг от города Газа, приближаясь к морю.

Более половины жилых домов в городе Газа разрушена, перемещенными лицами стали более 70% жителей города. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Палестины.

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