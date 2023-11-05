Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц для ведения боевых действий.

Более половины жилых домов в городе Газа разрушена, перемещенными лицами стали более 70% жителей города. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Палестины, пишет BBC.

Кроме того, 16 из 35 больниц Газы прекратили работу. Повреждены семь церквей и 55 мечетей, а также 42 здания, принадлежащих Ближневосточному Агентству ООН по вопросам помощи палестинским беженцам.

Отмечается, что данные приводят именно официальные власти Палестинской автономии, базирующейся на Западном берегу реки Иордан, а не расположенное в Газе и подконтрольное ХАМАСу "министерство" с аналогичным названием.

Видео дня

Тем временем представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари опубликовал новую разведывательную информацию и доказательства, свидетельствующие о том, что ХАМАС использует медицинские учреждения в Секторе Газа в террористических целях.

Хагари показал журналистам на брифинге видео, показывающее подземный вход из больницы Шейха Хамада, который, по его словам, соединяется с сетью туннелей ХАМАС. На другом видео видно, как боевики ХАМАС открывают огонь по израильским войскам из больницы, пишет Times of Israel.

Ситуация в Секторе Газа - последние новости

Как писал УНИАН, ХАМАС приостановил эвакуацию иностранцев из сектора Газа в Египет. Группировка будет блокировать выезд до тех пор, пока раненые палестинцы не будут эвакуированы в Египет. Для этого нужно создать безопасные пути для проезда машин скорой помощи до пограничного пункта Рафах.

Также мы рассказывали, что военно-воздушные силы Израиля нанесли сокрушительные удары по зданию университета Аль-Азхар в Секторе Газа. Арабские паблики утверждают, что здание сровняли с землей несколькими высокоточными ударами ВВС Израиля.

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