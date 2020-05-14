Нетаньяху удалось сформировать правительство Израиля

Коалиционное соглашение подписано между "Ликудом" и религиозной партией ШАС.

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху официально уведомил президента Израиля Реувена Ривлина и спикера Кнессета, что ему удалось сформировать правительство.

В письме, адресованном спикеру Бени Ганцу, он также попросил собрать пленарное заседание Кнессета, пишет newsru.co.il.

До этого было подписано коалиционное соглашение между "Ликудом" и ШАС, позволяющее религиозной партии назначить на пост министра человека, не входящего в Кнессет.

Читайте такжеПремьеру Израиля официально предъявили обвинение в коррупции

Известно, что новым министром религий станет раввин из Ашкелона Яаков Авитан. По информации телеканала "Кешет-12", в соглашение внесен параграф, согласно которому по требованию ШАСа в закон о призыве будут внесены поправки, и только после новая редакция закона будет передана на утверждение Кнессета.

Кроме того, вечером Биньямин Нетаньяху предпринял попытку договориться с Нафтали Беннетом о вхождении в коалицию партии "Ямина", но она не увенчалась успехом. По окончании телефонного разговора Нетаньяху и Беннета партии "Ликуд" и "Ямина" обменялись взаимными обвинениями.

Как сообщал УНИАН, на состоявшихся 2 марта третьих за год выборах в Кнессет Израиля незначительную победу одерживает партия "Ликуд" премьера страны Биньямина Нетаньяху.