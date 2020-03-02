Партия Нетаньяху побеждает на третьих за год парламентских выборах в Израиле

Обнародованные после закрытия избирательных участков прогнозы свидетельствуют о незначительной победе на выборах в Кнессет партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху.

На состоявшихся в понедельник, 2 марта, выборах в Кнессет Израиля незначительную победу одерживает партия "Ликуд" премьера страны Биньямина Нетаньяху.

Согласно обнародованным после закрытия последних избирательных участков прогнозам, политическая сила Нетаньяху будет иметь от 36 до 37 мест в Кнессете, передает Deutsche Welle.

В свою очередь главный соперник Нетаньяху - оппозиционная партия "Кахоль-Лаван" Бени Ганца - будет иметь от 32 до 33 депутатских мандатов в израильском законодательном органе, свидетельствуют прогнозы.

По данным избирательной комиссии Израиля, по состоянию на 18:00 по местному времени была зафиксирована явка в 56,3 процента, что на 2,6 процентных пункта больше, чем во время предыдущих парламентских выборов, проведенных в сентябре прошлого года.

А в целом блок правых сил, в состав которого входят "Ликуд", правая партия "Ямина" и ультраортодоксальные партии, получил 60 мандатов, что на одно место меньше большинства в 61 мандат, к которому он стремился.

Левоцентристский блок, в состав которого входит "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, леволиберальный альянс партий "Авода-Гешер-Мерец", и партия "Объединенный арабский список", набирает от 52 до 54 мандатов. Эти прогнозы основаны на данных трех отдельных экзит-полов, опубликованных на главных телеканалах Израиля.

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Ультранационалистическая партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом получает от шести до восьми мест.

"По сути, нынешний результат подтвердил опасения многих экспертов и обозревателей относительно повторения патовой ситуации на этих выборах, когда ни одна из ведущих политических сил не сможет сформировать правительство", - отмечает DW.

После выборов президент страны Реувен Ривлин должен определить, кто получит мандат на формирование правительства. Обычно это - лидер политической силы, которая набрала больше всего голосов. У него будет четыре недели для формирования коалиции. Также он может попросить предоставить ему еще две недели.

Напомним, это уже третьи парламентские выборы в стране за год. Нетаньяху не смог сформировать правительство после двух выборов в апреле и сентябре прошлого года. Его оппонент Бени Ганц также не смог сформировать правительственную коалицию.

На предыдущих выборах в сентябре 2019 года блок партий "Кахоль-Лаван" получил на одно место больше, чем партия Нетаньяху "Ликуд". Согласно окончательным результатам голосования, "Ликуд" получил тогда 32 мандата, а "Кахоль-Лаван" - 33.