Израиль может начать наземное вторжение в Ливан в ближайшие дни, - WSJ

По словам бывшего военного ЦАХАЛа, вторжение в Ливан является "неизбежным".

Израильский спецназ осуществляет рейды на юге Ливана, собирая разведданные в рамках подготовки к возможному наземному вторжению. Вероятно, наземная атака состоится уже на этой неделе.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, во время операций бойцы проникают в туннели "Хезболлы", вдоль ливано-израильской границы. Такие рейды продолжаются в течение нескольких месяцев.

Источники отмечают, что эти действия являются частью более широкой стратегии Израиля по ослаблению военного потенциала "Хезболлы" на границе с Ливаном, но сроки наземных операций могут измениться под давлением США. Впрочем, точные планы Израиля остаются неизвестными, как и то, как долго Тель-Авив будет удерживать территорию или будет ли операция включать серию крупных рейдов.

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В то же время бывший высокопоставленный израильский военный Амир Авиви назвал наземное вторжение "неизбежно", а нынешние рейды являются частью подготовительных действий. По его словам, ЦАХАЛ активно готовится к возможным наземным операциям, в том числе с использованием специальных подразделений.

Обострение на Ближнем Востоке - что известно

Напомним, ранее Армия обороны Израиля сообщила об убийстве одного из основателей "Хезболлы" во время авиаудара по подземному штабу группировки в Бейруте.

Насралла возглавил "Хезболлу" еще в 1992 году, после смерти его предшественника Аббаса Мусави - он также погиб во время ракетного удара.

Израильский эксперт по безопасности Дан Шуфтан из университета Хайфы объяснил, что убийство главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы имеет значение для всего мира. Прежде всего потому, что его гибель лишит исламистов объединяющей фигуры, а Иран - важнейшего инструмента его политики в регионе.

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