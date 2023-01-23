Тегерану решили наглядно показать, на что способна совместная военная мощь Израиля и США.

Израиль и США начали крупнейшие в истории совместные военные учения, которые, как считается, должны стать сигналом для Ирана. Об этом сообщает CNN.

В учениях с боевыми стрельбами примут участие 100 американских самолетов, включая истребители, бомбардировщики и самолеты-заправщики. Со стороны Израиля будут задействованы 42 самолета. К учениям также подключат ударную авианосную группу с авианосцем "George HW Bush".

В учениях примут участие около 6500 американских военнослужащих и более 1100 израильских.

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Отмечается, что в ходе учений будут охвачены все области боевых действий, включая космос и радиоэлектронную борьбу.

"На самом деле мы не можем вспомнить других учений, которые хоть как-то приближались бы к этим", – заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Отмечается, что к учениям не будут привлекать другие страны Ближнего Востока, несмотря на явное потепление отношений Израиля с соседями.

Упомянутый американский чиновник отметил, что эти учения не являются тренировкой атаки на ядерные объекты Ирана, но Иран будет наблюдать за учениями и примет их к сведению.

"На самом деле я думаю, что такой масштаб учений имеет отношение к целому ряду сценариев, и Иран может сделать из этого определенные выводы. Меня не удивит, если Иран увидит масштаб и характер этой деятельности и поймет, на что мы способны", – сказал чиновник.

Внешняя политика Израиля – последние новости

Несмотря на тесные союзнические отношения с США, Израиль отказался помогать Украине оружием для отражения российского вторжения. Также Израиль не стал вводить санкции против России.

И если предыдущее правительство Израиля заметно сократило контакты с Россией, то после возвращения к власти Нетаньяху в его правительстве заговорили о возобновлении диалога с Москвой.

Кроме того, после смены правительства Израиль станет более активен на международной арене. По словам Нетаньяху, в первую очередь он займется иранской проблемой.

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