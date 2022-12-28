Израиль отвергает утверждения Ирана о том, что ядерная программа преследует мирные цели.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна повысила свою готовность к нападению на Иран. Он сослался на подготовку военных к нанесению ударов по ядерным объектам.

Выступая на церемонии вручения дипломов ВВС, Ганц сказал, что однажды пилоты могут быть призваны принять участие в таком наступлении, пишет Bloomberg.

"Вы можете через два-три года пересечь небо на востоке и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы", - сказал Ганц.

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Израиль все больше обеспокоен тем, что растущая зависимость России от военного потенциала Ирана в Украине может побудить Тегеран взамен обратиться за помощью к России для реализации своей ядерной программы. Израиль отвергает утверждения Ирана о том, что ядерная программа преследует мирные цели, и заявил, что предпримет любые шаги, необходимые для предотвращения приобретения Ираном бомбы.

Ожидается, что новое израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху будет утверждено парламентом в четверг после победы на выборах в прошлом месяце. Ганц, бывший начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля, скорее всего, останется в парламенте как член оппозиции.

Военная ситуация в Израиле

ВМС Израиля провели успешные испытания системы перехвата C-Dome ("Морской купол"), что стало "значительной" вехой в расширении возможностей новых корветов класса Magen.

В ноябре Израиль нанес ракетный удар по крупной сирийской авиабазе Шайрат, которую использовали иранские и российские военные.