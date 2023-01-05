Израиль пересмотрит свой подход к реализации внешней политики и станет действовать более активно, в том числе в отношении Ирана. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
По его словам, Израиль будет вести "активную, энергичную, ответственную и национальную политику" вместо прежнего "бездействия". В частности Нетаньяху анонсировал противодействие радикальному исламу в регионе.
Отдельно израильский премьер заявил о планах помешать Ирану закрепиться в Сирии и сорвать создание иранского ядерного арсенала.
"Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы", - заявил Нетаньяху.
Противостояние Израиля и Ирана
Иран открыто декларирует уничтожение Израиля в качестве одной из основных целей своей внешней политики. На это почве между странами существует вялотекущий военно-дипломатический конфликт.
Так, в ноябре израильская авиация нанесла удары по авиабазе Шайрат в Сирии, которую использовали иранские и российские военные.
Кроме того, израильские военные не скрывают, что готовятся нанести удары непосредственно по территории Ирана, чтобы сорвать иранскую ядерную программу.