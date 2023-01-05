Новое правительство Израиля обещает, что теперь страна станет более активной на международной арене.

Израиль пересмотрит свой подход к реализации внешней политики и станет действовать более активно, в том числе в отношении Ирана. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По его словам, Израиль будет вести "активную, энергичную, ответственную и национальную политику" вместо прежнего "бездействия". В частности Нетаньяху анонсировал противодействие радикальному исламу в регионе.

Отдельно израильский премьер заявил о планах помешать Ирану закрепиться в Сирии и сорвать создание иранского ядерного арсенала.

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"Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы", - заявил Нетаньяху.

Противостояние Израиля и Ирана

Иран открыто декларирует уничтожение Израиля в качестве одной из основных целей своей внешней политики. На это почве между странами существует вялотекущий военно-дипломатический конфликт.

Так, в ноябре израильская авиация нанесла удары по авиабазе Шайрат в Сирии, которую использовали иранские и российские военные.

Кроме того, израильские военные не скрывают, что готовятся нанести удары непосредственно по территории Ирана, чтобы сорвать иранскую ядерную программу.

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