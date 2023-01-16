Евгений Корнийчук отметил, что он все еще остается оптимистом.

Киев ожидает, что новое правительство Израиля изменит позицию в вопросе военной помощи для Украины и проявит прагматизм. В МИД страны заявили, что Украина является одним из приоритетов.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в интервью The Algemeiner, что в дальнейшей можно ожидать предоставление оборонного оборудования для Украины, в том числе противоракетные и противодроновые системы. При этом он указал, что Иран открыто сотрудничает с Российской Федерацией, что должно усилить сотрудничество Израиля и Украины.

"Однако ожидать, что Нетаньяху примет такое решение в первый день каденции – нереально. Как посол я должен оставаться оптимистом", – заявил дипломат.

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Кроме того, он напомнил, что Израиль предоставил гуманитарную и медицинскую помощь.

Позиция Израиля по войне в Украине - что известно

Иерусалим с начала полномасштабной войны в Украине занял крайне неоднозначную позицию. Тогдашнее правительство не хотело "ругаться" с Москвой. В связи с этим в октябре 2022 года власти страны официально заявили, что отказывается помогать Украине оружием для.

Позже глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим все же окажет Киеву помощь, но отказался предоставлять системы ПВО.

3 января текущего года новый глава МИД страны Эли Коэн пообещал изменить политику израильского внешнеполитического ведомства по украинскому вопросу.

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