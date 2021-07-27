Под Киевом на побережье Днепра нашли странную птицу. Баклан с четырьмя лапками удивил сеть и вызвал бурные дискуссии.
Фото птицы с аномалией опубликовали в сообществе "Птицы Украины".
"Вот такую птичку встретили в Украине на набережной. Птичка с врожденной патологией (две лишние лапки) (((", - написала женщина, увидевшая баклана. На фото у птицы действительно четыре лапки, две из которых, как видно, не функционируют.
В комментариях объяснили, что у птиц такие аномалии случаются. Так, в одном яйце возникает два желтка и две лишние лапки - своеобразные остатки "сиамских близнецов", которые могли бы вылупиться из яйца.
"Как из Чернобыля", "пугающая картина", "грустно, жалко птицу", - пишут в сети.
Однако что делать с птицей и как помочь странному баклану - пользователи сети не знают. Одни считают, что бедное существо надо как можно скорее отнести к орнитологам или ветеринарам. Специалисты якобы должны провести операцию и удалить птице лишние лапы. Другие комментаторы уверяют, что баклана не нужно трогать, ведь он может еще долго прожить с такой патологией, если она не мешает ему летать и искать пищу.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Хмельнитчине спасают жизнь аисту. Птицу едва не убил церковный крест
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