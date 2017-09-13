Ураган "Харви" вынес на техасский пляж загадочное существо с острыми зубами (фото)

Таинственное морское существо с острыми большим цилиндрическим корпусом, зубами-резцами, хвостом и отсутствием глаз выбросило на один из техасских пляжей после урагана "Харви". Об этом сообщает Dailymail.

Существо обнаружила Прити Десай, которая и выложила фотографии мертвого существа в Twitter, чтобы выяснить, что это за вид.

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Большинство биологов согласились, что это должна быть какая-то рыба, например, особый тип угрей. Несколько экспертов считают, что это чешуйчатая змея-угорь, которая водится в Мексиканском заливе.

Как сообщал УНИАН, ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может превысить $290 миллиардов.