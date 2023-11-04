Дочь экс-президента высмеяли телеведущие и общественные активисты.

Дочь Дональда Трампа Иванка получила шквал критики и насмешек в интернете после того, как попыталась избежать показаний в суде, прикрываясь необходимостью присматривать за детьми. Об этом пишет англоязычный таблоид Newsweek.

Издание отмечает, что детей Дональда Трампа вызвали дать показания в гражданском суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве, в котором обвиняют бывшего президента Америки. Оба взрослых сына Трампа - Дональд-младший и Эрик – на этой неделе уже дали показания в суде, а вот Иванка пыталась избежать этого.

Ее адвокат пытался отложить выступление своей клиентки в суде до 8 ноября, заявив, что у Иванки будут "неоправданные трудности", поскольку ее вызывают свидетельствовать в среду – то есть "в середине учебной недели". Суд отклонил это ходатайство, а общественность начала откровенно насмехаться над дочерью экс-президента.

Видео дня

"Иванка должна найти няню", - написала в Твиттере телеведущая Кэти Пханг.

"Как всегда, Иванка держит руку на пульсе трудностей, с которыми сталкиваются работяги Америки", — написала племянница бывшего президента Мэри Л. Трамп, которая известна крайне враждебным отношением к своему дяде.

"У нее 6 гувернанток, 4 няни, обслуживающий персонал, свекровь, которая живет в 2 кварталах оттюда, и жена брата, которая присматривает за ее детьми, когда ей это нужно. Но да, лучше приостановить суд над принцессой Иванкой, потому что "это учебная неделя", и это создает "неоправданные трудности", — написал в Твиттере известный общественный активист Эндрю Уортман.

За что судят Трампа

Как писал УНИАН, против Дональда Трампа открыто сразу несколько уголовных дел и гражданских судебных исков. Часть из них касаются его коммерческой деятельности, остальные – его злоупотреблений на посту президента США.

Наиболее угрожающим для Трампа является дело о попытке незаконно отменить результаты президентских выборов 2020 года, на которых одержал победу Джо Байден. Там ситуация разворачивается не в пользу экс-президента и он может получить реальный тюремный срок.

А вот по делу о коммерческом мошенничестве, где должна была давать показания Иванка Трамп, в худшем случае все закончится материальными потерями для Дональда Трампа, ведь дело рассматривается по гражданской процедуре, что в американских реалиях не предусматривает тюремного наказания.

Вас также могут заинтересовать новости: