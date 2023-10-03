Экс-президент США может потерять значительную часть своей бизнес-империи.

В суде Нью-Йорка начались слушания по делу о вероятном мошенничестве Дональда Трампа. Ему вменяют системные финансовые нарушения в его бизнес-империи на сумму "более 100 миллионов долларов", сообщает Sky News.

На прошлой неделе суд начал рассматривать обвинения в том, что бывший президент США годами прибегал к финансовому мошенничеству, создавая свой портфель бизнес-собственности. Генеральный прокурор Летиция Джеймс, которая подала в суд на Трампа по этому делу, требует не менее 250 миллионов долларов штрафа и постоянного запрета ему и его сыновьям Дональду-младшему и Эрику вести бизнес в штате Нью-Йорк.

Она также хочет пятилетнего запрета на сделки с коммерческой недвижимостью для самого Трампа и его бизнес-структур. Также он может потерять знаменитый небоскреб "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке.

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Дело сосредоточено на обвинениях Трампа в том, что с 2011 по 2021 год он завышал стоимость своих активов и капитала, чтобы получить прибыльные банковские кредиты и более низкие страховые взносы.

Перед началом суда сам Трамп отверг обвинения в мошенничестве, он утверждал что это "продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен". Он также резко отозвался о судье Артуре Энгороне, назвав его партийным демократом, который использует дело для вмешательства в президентские выборы 2024 года.

"Этого судью следует лишить права работать. Этот судья должен быть уволен", - сказал Трамп журналистам.

Судебный процесс, который проходит без участия присяжных, рассмотрит шесть дополнительных претензий, включая фальсификацию деловой документации, страховое мошенничество и сговор, и решит, какую сумму штрафа должны заплатить ответчики.

На прошлой неделе судья признал Трампа, его взрослых сыновей и 10 его компаний ответственными за мошенничество, описав в резких выражениях, как ответчики составляли оценку стоимости своей собственности. Например, поместье Мар-а-Лаго было оценено Трампом в 739 миллионов долларов, хотя внешняя оценка показала, что стоимость не превышает 28 миллионов долларов.

Судья отменил бизнес-сертификаты для ведущих компаний Трампа, из-за чего экс-президент США назвал судью "сумасшедшим".

Ожидается, что рассмотрение этого дела продлится как минимум до 22 декабря.

Дела против Трампа

Как писал УНИАН, Дональд Трамп является фигурантом большого количества уголовных дел и гражданских судебных исков. Часть касается его деловой деятельности, другие - его злоупотреблений на посту президента США.

Так, в августе прокуратура штата Джорджия выдвинула Трампу и еще 18 его сообщникам комплексное обвинение в заговоре с целью незаконно отменить результаты президентских выборов 2020 года, на которых одержал победу Джо Байден.

Также мы рассказывали, что против Трампа подан ряд исков, которыми политические оппоненты пытаются запретить его участие на следующих президентских выборах из-за его роли в штурме Капитолия в январе 2021 года. Один такой иск суд отклонил, но есть еще два более перспективных иска.

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