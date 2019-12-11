The Times: Иванка Трамп искала бизнес-партнеров в России через шпиона, который написал скандальное досье ее отца

Стил еще был британским шпионом, когда подружился с дочерью нынешнего президента США

Дочь президента США Иванка Трамп обсуждала расширение бизнеса своей семьи на рынки России и Китая с бывшим шпионом MI6. Позже этот же шпион передал ФБР досье со скандальными обвинениями против ее отца.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Times. В отчете генерального инспектора Департамента юстиции США, который был обнародован на этой неделе, есть упоминания о заявлениях Кристофера Стила. Он якобы утверждал, что дружил с членом семьи Трампа. Бывший агент разведки Великобритании был автором скандального досье за 2016 год, в котором содержались неподтвержденные данные о том, что Россия якобы имеет в распоряжении секс-досье на американского президента.

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Ранее в этом году в процессе проверки генерального инспектора по поводу законности расследования ФБР о связях Трампа и России тоже фигурировало имя Стила. Он сообщил, что был «лояльным» к семье американского президента до того, как начал заниматься скандальным досье. Критики назвали документ, составленный Стилом, политически мотивированным.

Теперь стало известно, что британец встречался с Иванкой Трамп в 2007 году. Они сидели рядом во время ужина для примерно 20 человек в эксклюзивном клубе Annabel's. Источники сообщают, что на мероприятии выступал на то время лидер оппозиции Дэвид Кэмерон и заместитель Госсекретаря США Строуб Тэлботт. Ужин организовала группа бизнесменов для обсуждения благотворительного финансирования политических исследований.

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Стил и Иванка Трамп обсуждали поиски деловых партнеров для бизнеса ее отца в России и Китае. Британец служил в MI6 до 2009 года. После этого он основал компанию Orbis, которая дает консультации для бизнеса по развивающимся рынкам. The Times обратилось к Белому дому с просьбой о комментарии, но ответа не получило.