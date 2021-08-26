Женщина-пилот выполнила специальный маневр, чтобы обезопасить транспорт от обстрела.

Самолет итальянских Военно-воздушных сил попал под обстрел во время эвакуации беженцев в аэропорту Кабула.

Об этом сообщает агентство AGI.

На борту находились 98 граждан Афганистана. Отмечается, что в результате обстрела раненых и убитых среди пассажиров и экипажа нет.

Огонь открыли, когда самолет уже поднялся в небо, двигатели работали на максимальной мощности, чтобы транспорт мог взлететь.

Читайте такжеТалибы поместили под домашний арест бывшего президента Афганистана - CNNПилотировала итальянская военнослужащая Военно-воздушных сил. СМИ пишут, что она проявила хладнокровие и выполнила манёвр уклона, отклонившись от указанной траектории из-за обстрелов из пулеметов.

Затем самолет продолжил свой путь по запланированному маршруту и доставил беженцев на авиабазу в Кувейте. Оттуда афганцев переправили в Италию на танкере.

Эвакуация из Афганистана

Движение "Талибан" требует, чтобы эвакуационные рейсы из Кабула страны закончили до 31 августа - США планируют успеть до этой даты.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза теракта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, причем речь идет о реальной, а не теоретической опасности.

15 августа спикер политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу страны Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день бежал из страны.

Украина уже тремя рейсами эвакуировала из Афганистана более 250 человек. В частности, 23 августа вывезли 41 украинца и 57 афганцев.

Автор: Яна Ставская