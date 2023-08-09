Он объяснил это страхом.

Начало учений украинских пилотов работе с американскими истребителями замедляют Соединенные Штаты Америки.

Такое мнение высказал бывший верховный командующий Объединенных сил НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филипп Бридлав в интервью Голосу Америки. По его словам, европейские союзники уже готовы начать эти учения.

"Я думаю, что основное замедление этого процесса происходит внутри моей страны, в нашей столице. Есть сдержанность в отношении быстрых действий из-за опасений, что господин Путин может повлечь определенные важные события. Как я уже говорил много раз, ситуация с F-16 - это как раз тот случай", - пояснил Бридлав.

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Он отметил, что к замедлению процесса с F-16 привело запугивание со стороны президента РФ. "Сухопутные войска господина Путина подводят его на поле. Но путинская война запугивания, его война по сдерживанию Запада имеет бешеный успех", - констатировал генерал.

F-16 для Украины: что известно

Напомним, на саммите НАТО Украина подписала с рядом стран меморандум о создании коалиции для подготовки авиаторов к работе с истребителями. Сообщалось, что они должны начаться в августе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что союзники обещали начать учения еще в июне, однако этого так и не произошло.

В июле журналисты Politico сообщили, что процесс затягивают Соединенные Штаты Америки. Впоследствии в Вашингтоне заявили, что президент Джо Байден "дал зеленый свет".

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