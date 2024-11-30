Ранее в РФ заявляли, что не будут проводить испытания ядерного оружия.

Россия рассматривает возобновление испытаний ядерного оружия. Причиной стала "враждебная политика" США.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает Reuters.

"Это актуальный вопрос. И не забегая вперед, позвольте мне просто сказать, что ситуация довольно сложная. Она постоянно рассматривается во всех ее компонентах и ​​во всех ее аспектах", - сказал он журналистам.

Видео дня

В агентстве отметили, что в сентябре Рябков ссылался на заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что РФ не будет проводить испытания ядерного оружия до тех пор, пока США воздерживаются от их проведения. Россия не проводила подобные испытания с 1990 года.

В ноябре Путин подписал обновленную ядерную доктрину России, которая снижает порог того, что Москва будет расценивать как эскалацию со стороны западных стран, подчеркнули журналисты. Согласно новым условиям, Кремль может рассмотреть возможность нанесения ядерного удара в ответ на обычное нападение на РФ или Беларусь.

Журналисты считают, что это решение связано с тем, что США разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ.

Еще в 2023 году Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации глобального договора о запрете испытаний ядерного оружия. Тогда он сказал, что это ответ на то, что США ратифицировали, но так и не подписали соответствующий договор.

Ядерное оружие - последние новости

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна подготовит укрытия на случай ядерной войны. Его беспокоит ситуация в Украине, где президент РФ Владимир Путин пытается пугать мир ядерным оружием.

Кроме того, в Newsweek поделились, что США не планируют передавать Украине ядерное оружие. Ранее британский эксперт предпологал, что Вашингтон мог бы вернуть нашей стране статус ядерного государства.

Вас также могут заинтересовать новости: