Валенсия приостановила ослабление карантина из-за новой вспышки COVID-19

Власти региона отложили второй этап смягчения еще на неделю после того, как скорость распространения новых случаев инфицирования возросла с 0,66 до 0,85.

В Валенсии временно остановили ослабление карантина после роста количества инфицированных COVID-19.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Власти региона отложила второй этап смягчения еще на неделю после того, как скорость распространения новых случаев инфицирования возросла с 0,66 до 0,85.

Валенсия стала первой в Испании, решившая замедлить свои планы из-за увеличения больных. Отмечается, что за последние 5 дней волна заражений наблюдалась и на Балеарских островах.

Большинство испанских регионов до сих пор находят в так называемой «фазе 1» и готовятся к следующему этапу снятия ограничений. Вместе с тем Мадрид и Каталония до сих пор находятся в «фазе 0».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 мая в мире зафиксировали более 5 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,551 миллиона зараженных) и Россия (308,7 тыс.). На третьей строчке рейтинга по количеству инфицированных - Бразилия (291,57 тысячи).