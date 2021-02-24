Рабочие разрушили край постамента и сняли скульптуру генерала Франко, стоявшую у ворот города Мелилья.

Последняя статуя диктатора ХХ века Франсиско Франко была демонтирована на испанской территории.

Читайте такжеВ Испании перезахоронили останки диктатора Франко (фоторепортаж)Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, это произошло после того, как крошечный анклав Мелилья на средиземноморском побережье Африки проголосовал за снос памятника фашистскому диктатору. Только крайняя правая партия Vox в Мелилье голосовала против демонтажа.

Рабочие разрушили край постамента и сняли скульптуру генерала Франко, стоявшую у ворот города.

Статуя, изготовленная скульптором Энрике Ново Альваресом, была установлена в честь Франциско Франко в 1978 году, через три года после смерти диктатора.

Кто такой диктатор Франко

Генерал Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году. Более 30 тыс. человек были убиты во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов, когда националистические силы Франко победили республиканское правительство.

Затем он возглавил режим государственного террора и национальной пропаганды через контролируемые СМИ и государственную систему образования.

Только в 2007 году в Испании был принят закон об исторической памяти, призванный признать страдания жертв франкизма. В соответствии с этим законом символы диктатуры постепенно демонтировались, в том числе другие статуи по всей Испании.

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Автор: УНИАН