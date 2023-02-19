Парламентарии Испании решили облегчить страдания женщин во время их "особого" периода женского цикла.

Парламентарии Испании решили помочь женщинам справиться с особенно болезненными менструациями, разрешив им брать официальный отпуск на этот период.

Соответствующий закон депутаты приняли на этой неделе, в четверг, пишет Euronews. Речь идет о разрешении брать оплачиваемый "менструальный отпуск" сроком от трех до пяти дней. Предполагается, что все соответствующие расходы будет покрывать система государственного социального обеспечения Испании.

"Закон дает право на трехдневный оплачиваемый "менструальную отпуск" с возможностью его продления до пяти дней для женщин с менструацией, способной спровоцировать нетрудоспособность, вызывая сильные боли, головокружение, тошноту и даже рвоту", - говорится в материале.

Также издание отмечает, что для получения "менструального отпуска" женщинам нужно посетить врача и оформить соответствующую справку.

Таким образом Испания стала первой страной ЕС, которая ввела соответствующий закон, признав потребность некоторых женщин в отдыхе во время их "особого" периода менструального цикла.

Более того, по данным издания, это только первый закон в законодательном пакете парламентариев относительно сексуальных и репродуктивных прав граждан Испании. В дальнейшем законодатели планируют принять законы о разрешении на аборт и смене пола гражданам, которым уже исполнилось 16 лет.

Решение о "менструальном отпуске" в Испании - что предшествовало

Напомним, что предложение касательно соответствующего закона о "менструальном отпуске" возникло у чиновников Испании еще в 2022 году. В частности, в мае испанский Кабмин одобрил соответствующий законопроект, предполагающий оплачиваемый отпуск "из-за болезни" женщинам, страдающим от сильных менструальных болей. Однако тогда эта инициатива не была окончательно принята.

Сообщалось, что прежде этот закон должен одобрить испанский парламент, который анонсировал соответствующее голосование не ранее, чем через несколько месяцев.

Тогда СМИ подчеркивали, что соответствующий закон лоббировал премьер-министр-социалист Педро Санчес, который сделал права женщин приоритетом для правительства.

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