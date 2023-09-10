Он отметил, что если победу одержит РФ в Украине, то следующими ее жертвами могут стать еще три страны.

То, как закончится война РФ в Украине будет иметь решающее значение как для европейских стран, так и для всего мира.

Такое заявление сделал политолог из США Фрэнсис Фукуяма. Он отметил, что результат войны может напрямую затронуть еще три страны, поскольку Кремля есть претензии на их земли.

"Многое может измениться в других странах. Грузия, Молдова и Казахстан – немедленно подвергнуться влиянию, если РФ победит, поскольку у нее есть претензии на суверенные территории этих стран", - пояснил ситуацию Фукуяма.

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При этом политолог предупредил, что события в Украине повлияют и на страны Азии. "Совсем недавно почти никто в этом регионе не воспринимал мысль, что Китай решится напасть на Тайвань", - отметил он.

По словам политолога, то, как закончится война в Украине, повлияет и на ситуацию с внутренней политикой США.

Война в Украине: прогноз Фукуямы

В мае этого года, накануне украинского контрнаступления, Фрэнсис Фукуяма высказал мнение, что после освобождения Херсонской и Запорожской областей Украина и РФ могут начать настоящие переговоры.

Также Фукуяма отметил, что в случае возможных переговоров оккупированный Крым станет большой уязвимостью для россиян. При этом он заявил, что если Кремлю придется уступить Крым, "трудно понять, как Путин это переживет, учитывая, сколько он вложил в его аннексию".

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