Фукуяма назвал главную трагедию правления Путина

С уходом Путина уйдет и его режим, ведь он не создал институты, которые не зависят от "правильного царя", считает Фукуяма.

Великие лидеры создают институты, которые не зависят от правильного царя, сидящего на троне. Путина этого сделать не смог.

Об этом заявил профессор Стэндфордского Университета Френсис Фукуяма в своем интервью для проекта грузинской телекомпании “STV” на русском языке «Пограничная ZONA», которое было опубликовано 29 октября 2018 года.

Так, Фукуяма, отвечая на вопрос, представляет ли он себе когда-нибудь настоящую демократию в России, ответил, что, что, хотя это невозможно при нынешнем режиме, однако там живет достаточно много людей, которые желали бы изменений к лучшему.

«Я думаю, что в России есть много молодых людей, которые не хотят жить в такой стране, в которой они живут сейчас. У них будет возможность выразить свое мнение, даже если оно будет отвергаться политически, я думаю, что будет серьезная борьба. Сейчас автократическая система укоренилась очень глубоко, но я не вижу почему это может быть невозможно для новых поколений делать другой выбор на своем пути», - заявил он.

При этом он отметил, что сомневается в том, что это возможно при нынешнем режиме, который пребывает у власти. Выход, по его словам, один - это смена режима, ведь Путин не вечен. По его мнению, с уходом Путина уйдет и его режим.

«Он не создал институтов. Это настоящая трагедия его правления. Великие лидеры создают институты, которые не зависят от правильного царя, сидящего на троне. Он этого не сделал. После того, как он уйдет, будет хаотичная борьба за власть, результаты которой очень сложно предсказать», - заявил Фукуяма.

"Пограничная ZONA" – проект, запущенный в 2017 году на базе телеканала "STV" журналистом Егором Куроптевым. Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.