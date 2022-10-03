Скоро России "светят" очень крупные неприятности, полагает философ.

Американский философ, политический экономист и публицист японского происхождения, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал большой российский коллапс.

Очень крупные неприятности РФ ожидают в ближайшее время, поделился прогнозом эксперт в своем аккаунте в Twitter.

"Куда больший российский коллапс произойдет в ближайшие дни", - написал он.

Видео дня

Полномасштабная война России в Украине и провалы оккупантов - важные новости

Вооруженные силы Украины в конце августа пошли в контрнаступление. ВСУ уже освободили почти всю территорию Херсонской области и получили важную победу в Донецкой области - взяли под контроль город Лиман.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что мобилизация в РФ, российские угрозы применения ядерного оружия и попытка аннексии украинских территорий - все это свидетельствует о полном провале стратегических планов президента страны-агрессора Владимира Путина в войне с Украиной.

В начале сентября секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, что развязанная РФ война против Украины точно не затянется на годы.

Справка УНИАН. Фрэнсис Фукуяма родился 27 октября 1952 года в американском городе Чикаго. Был членом Совета по планированию политики Госдепартамента США, специализировался на вопросах Ближнего Востока, потом - Европы.

С 1996 по 2000-й занимал пост профессора государственной политики в Школе Государственной Политики Университета Джорджа Мэсона (Вашингтон).

В 2005 году вошел в Список глобальных интеллектуалов мира.

Вас также могут заинтересовать новости: