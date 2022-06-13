На границах ФРГ ввели временный контроль накануне 48-го саммита "Большой семерки" (G7), который должен состояться с 26 по 28 июня в замке Эльмау в федеральной земле Бавария.
Как сообщает DW, в полиции объяснили, что контроль должен обеспечить безопасность мероприятия и мирное проведение демонстраций, посвященных G7.
Министерство внутренних дел страны стремится предотвратить проникновение в Германию иностранцев, склонных к насилию. Проверки проводятся не только на автотрассах, но и на сельских дорогах, а также в поездах.
"Мы настойчиво просим тех, кто путешествует, держать документы наготове для скорости их обработки", - отметили в полиции.
Проверки планируется проводить до 3 июля.
Между тем, на границе Германии и Австрии меры контроля действуют с осени 2015 года - в ответ на приток значительного количества беженцев.
Германия в 2022 году председательствует в "Большой семерке", в состав которой входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявляла, что планирует сделать одним из центральных вопросов в период председательства Берлина совместное решение проблемы изменения климата.
Как писал УНИАН, ранее немецкое издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве Франции и Украины также извещало, что канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги вместе поедут в Киев перед саммитом "Группы семи" в конце июня.
В посольстве Франции подтвердили дату визита Макрона в Киев, Шольц 13 июня отказался комментировать предстоящий визит.
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