Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прямо заявил, что страна и так долго решала этот вопрос.

Перспектива того, что Тегеран может получить от Москвы системы ПВО С-400, вынудит Израиль поскорее принимать решение об ударе по ядерным объектам Ирана.

Как отметило издание Bloomberg, для развертывания этой российской системы Ирану будет нужно около двух лет. И хотя ранее Кремль открыто не оглашал о планах поставок вооружения Ирану, страны заметно активизировали сотрудничество на фоне российского вторжения в Украину. Официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что Москва предложила властям Ирана "сотрудничество... в том числе по ракетам и противовоздушной обороне".

"Чем дольше ждем, тем сложнее становится, - прокомментировал потенциальный удар премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. - Мы очень долго ждали. Я сделаю все, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия".

Как отметило издание, такие посылы направленых как на Тегеран, так и на Вашингтон.

Дело в том, что Израиль надеется на поддержку США по поводу возможного удара, и хотя американские власти допускают военные действия, но все же отдают предпочтение дипломатии.

В свою очерель Иран обвинил Израиль в убийстве своих ученых-ядерщиков, кибертаках и диверсиях на ядерных объектах.

Ядерная программа Ирана

Обеспокоенность ядерной программой Ирана возросла после выявления обогащенного до 84%-90% урана, необходимых для оружия. По данным высокопоставленных чиновников из Израиля и США, к концу этого года у Ирана хватит обогащенного урана для изготовления 10 бомб.

МАГАТЭ подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к оружейному.

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