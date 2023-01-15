В рамках военного заказа Иран также получит оборонные системы, ракеты.

Иран, который передал РФ значительные партии дронов-камикадзе, которые использовались для террора против украинского населения, ждет поставки российских истребителей.

Как сообщает иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim со ссылкой на члена парламентской комиссии Исламской Республики по национальной безопасности и внешней политике Шахриар Гейдари, РФ передаст оружие в начале года по персидскому календарю, то есть после 21 марта.

В рамках военного заказа Иран получит оборонные системы, ракеты и истребители Су-35. Политик не уточнил количество заказанных самолетов.

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"Большинство этого оружия скоро попадет в страну. Например, истребители Cу-35 прибудут в Иран в начале следующего года", – сказал Гейдари.

Военная помощь Ирана России - что стоит знать

Летом стало известно, что Иран продал РФ свои беспилотники-камикадзе. Украинская разведки установила, что по контракту Иран должен был передать 1750 беспилотников. Их поставляли партиями по 250-300 штук. По оценке Минобороны Украины, по состоянию на начало января россияне исчерпали запасов иранских беспилотников, у них было только около 90 единиц. В то же время сообщалось, что Тегеран поставит еще около тысячи таких дронов.

Иран пытается избежать последствий за военную помощь России путем переноса производства беспилотников в городах России. В СНБОУ рассказывали, что завод может появиться в Тольятти.

В октябре СМИ выяснили, что страна-оккупант также заказала у Ирана баллистические ракеты, но до сих пор их использование российскими военными не фиксировали. По информации ГУР МО Иран воздерживается от передачи России своих баллистических ракет из-за потенциальных последствий.

Ранее США заявляли, что россияне взамен могут консультировать власти Ирана по подавлению протестов в страны. В декабре СМИ сообщили, что Иран обратился к России с соответствующей просьбой.

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