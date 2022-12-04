США ранее заявляли, что россияне могут консультировать власти Ирана.

Иран обратился к России с просьбой о предоставлении помощи с подавлением продолжающихся в стране протестов.

Как пишет оппозиционный иранский телеканал Iran International, речь идет о предоставлении оборудования для борьбы с протестующими и обучении силовиков.

Эта информация подтвердила сделанное в конце октября заявление Белого дома о том, что Россия может консультировать Тегеран по оптимальным методам подавления продолжающихся протестов.

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Документы, полученные хакерами и предоставленные Iran International, показывают, что Тегеран полагается на информацию из Москвы. Есть упоминания о том, что Россия подслушивает западные коммуникации, чтобы дать Ирану данные о характере и силе протестного движения.

Известно, что иранские власти не справляются с подавление протестов: СМИ терпят неудачи, а силы безопасности изнашиваются. Последнее привело к тому, что главнокомандующие Корпус стражей исламской революции призвал 1000 отставных служащих вернуться на службу и помочь подавить народное восстание. По информации Iran International, только 300 человек на это согласились.

Протесты в Иране – что стоит знать

Протесты в Иране вспыхнули в сентябре после того, как стало известно о смерти задержанной за несоблюдением правил ношения хиджаба 22-летний Махсы Амини. Перед смертью она была арестована так называемой полицией нравов.

Иранские власти жестоко подавляют протесты, вплоть до рейдов по школам и арестов школьниц. По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, полиция задержала тысячи людей по всей стране из-за участия в протестах. По меньшей мере шесть человек, связанных с протестами, приговорили к смертной казни по обвинениям в "мохаребе", или "ведении войны против Бога", а также во враждебной деятельности против Бога. По информации Iran International, до сих пор ни один из них не был приведен в исполнение. По информации организации HRANA, с 17 сентября по 2 декабря в ходе протестов были убиты 469 протестующих и 61 сотрудник сил безопасности.

В Белом доме заявляли, что уверены, что Россия делится с Ираном опытом в подавлении протестов.

Как Иран помогает России

Иран поставлял России дроны-камикадзе, которые последняя использовала для атак по городам Украины. По данным СМИ, за них Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро наличными и передала ряд захваченных на войне образцов западного оружия.

Также стало известно, что в начале ноября РФ заключила с Ираном сделку о производстве дронов на российской территории.

Сообщалось и что то Иран якобы собирается передать баллистические ракеты России. Израиль предупреждал, что будет в этом случае готов передать ракеты Украине.

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