В первую десятку рейтинга вошли Франция, Польша, Германия и Финляндия.

Самой бюджетной рождественской ярмаркой Европы в 2026 году признали ярмарку в польском Гданьске, пишет The Mirror.

Сообщается, что город занял первое место в исследовании британской компании UK Debt Expert благодаря доступным ценам на транспорт и развлечения. В частности, покататься на коньках здесь можно за 8,56 фунта стерлингов.

Второе место заняла Прага. Там зафиксировали самые низкие цены на пиво – 2,39 фунта за пинту, а глинтвейн стоит 2,31 фунта. Третьим стал польский Краков, где горячий шоколад можно купить за 3,83 фунта, а транспортные расходы также остаются умеренными.

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Исследователи также определили самую доступную рождественскую ярмарку в Великобритании в этом году. Там глинтвейн стоит всего 5 фунтов.

Гданьск привлекает туристов не только праздничной атмосферой, но и относительно недорогим жильем. Цены на глинтвейн здесь составляют около 4,19 фунта, а на братвурст – 5,71 фунта. Это одни из самых низких показателей в Европе.

В прошлом году Гданьск также получил звание лучшей рождественской ярмарки. Тогда здесь работали 215 торговых ларьков с традиционными блюдами, напитками и праздничными подарками.

Туристы, посетившие город, делятся положительными впечатлениями на Tripadvisor. Один из них назвал старый город Гданьска "великолепным" и отметил многочисленные интересные места, которые можно найти вдали от основных туристических маршрутов.

Другой посетитель рассказал, что побывал на рождественской ярмарке в начале декабря и остался доволен. Он отметил удобство прогулок пешком, архитектуру, праздничную иллюминацию и атмосферу ярмарки.

Еще один турист обратил внимание на историческую застройку города. Другой посетитель похвалил торговые лавки, еду и напитки, а также отметил, что цены здесь заметно ниже, чем в Великобритании.

Рождественская ярмарка в Гданьске будет работать с 20 ноября по 23 декабря 2026 года.

Самые доступные рождественские ярмарки Европы в 2026 году:

Гданьск, Польша

Прага, Чехия

Краков, Польша

Берлин, Германия

Будапешт, Венгрия

Хельсинки, Финляндия

Страсбург, Франция

Дрезден, Германия

Кёльн, Германия

Брюгге, Бельгия

Где провести зимние каникулы

Напомним, Travel Off Path назвало четыре необычных зимних места в Европе, которые стоит увидеть хотя бы раз. Первое место в рейтинге занял небольшой средневековый городок в провинции Лимбург на крайнем юге Нидерландов – Валкенбург. Его центр напоминает сказочный лабиринт с пешеходными улочками, средневековыми городскими воротами и уютными каменными домами вдоль извилистой реки Гёль. Главная изюминка города – подземные праздники.

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