Самой бюджетной рождественской ярмаркой Европы в 2026 году признали ярмарку в польском Гданьске, пишет The Mirror.
Сообщается, что город занял первое место в исследовании британской компании UK Debt Expert благодаря доступным ценам на транспорт и развлечения. В частности, покататься на коньках здесь можно за 8,56 фунта стерлингов.
Второе место заняла Прага. Там зафиксировали самые низкие цены на пиво – 2,39 фунта за пинту, а глинтвейн стоит 2,31 фунта. Третьим стал польский Краков, где горячий шоколад можно купить за 3,83 фунта, а транспортные расходы также остаются умеренными.
Исследователи также определили самую доступную рождественскую ярмарку в Великобритании в этом году. Там глинтвейн стоит всего 5 фунтов.
Гданьск привлекает туристов не только праздничной атмосферой, но и относительно недорогим жильем. Цены на глинтвейн здесь составляют около 4,19 фунта, а на братвурст – 5,71 фунта. Это одни из самых низких показателей в Европе.
В прошлом году Гданьск также получил звание лучшей рождественской ярмарки. Тогда здесь работали 215 торговых ларьков с традиционными блюдами, напитками и праздничными подарками.
Туристы, посетившие город, делятся положительными впечатлениями на Tripadvisor. Один из них назвал старый город Гданьска "великолепным" и отметил многочисленные интересные места, которые можно найти вдали от основных туристических маршрутов.
Другой посетитель рассказал, что побывал на рождественской ярмарке в начале декабря и остался доволен. Он отметил удобство прогулок пешком, архитектуру, праздничную иллюминацию и атмосферу ярмарки.
Еще один турист обратил внимание на историческую застройку города. Другой посетитель похвалил торговые лавки, еду и напитки, а также отметил, что цены здесь заметно ниже, чем в Великобритании.
Рождественская ярмарка в Гданьске будет работать с 20 ноября по 23 декабря 2026 года.
Самые доступные рождественские ярмарки Европы в 2026 году:
- Гданьск, Польша
- Прага, Чехия
- Краков, Польша
- Берлин, Германия
- Будапешт, Венгрия
- Хельсинки, Финляндия
- Страсбург, Франция
- Дрезден, Германия
- Кёльн, Германия
- Брюгге, Бельгия
Где провести зимние каникулы
Напомним, Travel Off Path назвало четыре необычных зимних места в Европе, которые стоит увидеть хотя бы раз. Первое место в рейтинге занял небольшой средневековый городок в провинции Лимбург на крайнем юге Нидерландов – Валкенбург. Его центр напоминает сказочный лабиринт с пешеходными улочками, средневековыми городскими воротами и уютными каменными домами вдоль извилистой реки Гёль. Главная изюминка города – подземные праздники.