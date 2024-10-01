Скорость и интенсивность событий делают невозможным предсказать, что произойдет дальше.

Ближний Восток находится на грани широкомасштабной войны уже почти год, но сейчас настал самый опасный момент, поскольку атаки Израиля в секторе Газа, Йемене и Ливане показывают, что давнее сдерживание было разрушено.

Иран пообещал "решительную реакцию" на нападение Израиля на иранских союзников по всему региону, но Тегеран, похоже, сильно просчитался в оценке риска, на который готов пойти его заклятый враг, пишет Sky News.

Столкнувшись с таким поведением Израиля, иранские власти задумались, а не станут ли из ядерные объекты следующими в списке ЦАХАЛа.

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Негласные правила, которые в прошлом сдерживали прямое нападение Израиля на Иран, были нарушены после убийства лидера "Хезболлы" в Ливане, ликвидации большей части ХАМАС в Газе и крупных авиаударов по целям хуситов в Йемене.

Израильские войска сейчас готовятся к возможному наземному вторжению в Ливан, поскольку стремятся нанести сокрушительный удар "Хезболле" - самому ценному страховому полису Ирана.

Скорость и интенсивность событий делают невозможным предсказать, что произойдет дальше. Однако приоритетом для Ирана будет попытка восстановить сдерживание - но, возможно, уже слишком поздно.

Действия Израиля направлены на достижение фундаментального сдвига в балансе сил в регионе, где "ось сопротивления" Тегерана - вооруженные группировки, финансируемые, оснащаемые и обучаемые Ираном и соответствующие его интересам - стала чрезвычайно мощной силой.

Мэтью Сэвилл, директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований, сказал, что Иран имеет репутацию выверяющего свои операции, чтобы избежать эскалации до прямой войны с Израилем.

"Но, похоже, они сильно просчитались в оценке того, насколько израильтяне - и Нетаньяху в частности - готовы пойти на риск после 7 октября, учитывая шок, который вызвал Израиль, и уровень угрозы, который он создал", - сказал он.

"Так называемая ось сопротивления призвана сдерживать атаки на Иран. Но Иран, вероятно, не рискнет начать прямую войну в интересах своих партнеров", - допустил аналитик.

Ситуация на Ближнем Востоке

Летом ливанская вооруженная группировка "Хезболла" осуществила серию беспилотных и ракетных атак на север Израиля. Она тогда предупредила, что ее возмездие за убийство Израилем одного из высокопоставленных чиновников группировки еще впереди. С ех пор ситуация на Ближнем Востоке только обостряется.

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