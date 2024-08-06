Исламисты обещают отомстить за смерть одного из своих командиров, которого израильтяне убили тоже в качестве мести за смерть израильских детей.

Ливанская вооруженная группировка "Хезболла" осуществила серию беспилотных и ракетных атак на север Израиля во вторник, но предупредила, что ее долгожданное возмездие за убийство Израилем одного из высокопоставленных чиновников группировки еще впереди. Об этом пишет Reuters.

Хезболла заявила, что запустила рой ударных беспилотников против двух военных объектов вблизи Акры на севере Израиля, а также атаковала израильскую военную машину в другом месте.

Израильские военные заявили, что было идентифицировано несколько вражеских беспилотников, которые пересекали границу со стороны Ливана, и один был перехвачен. Отмечается, что несколько мирных жителей были ранены к югу от прибрежного города Нагария.

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В заявлении израильских военных сообщается, что вокруг Акры завыли сирены, но это оказалось ложной тревогой. Военно-воздушные силы страны нанесли удары по двум объектам Хезболлы на юге Ливана.

Источник "Хезболлы" сообщил Reuters, что главного "ответа на убийство командира Фуада Шукра еще не поступило".

Обострение между Израилем и Хезболлой

Как писал УНИАН, "Хезболла" и израильские военные ведут взаимные обстрелы через границу в течение последних 10 месяцев, с тех пор как Израиль начал свою операцию в секторе Газа. Долгое время удары "око за око" в основном ограничивались пограничными районами Израиля и Ливана.

В конце июля в результате очередного обстрела со стороны Хезболлы погибли 12 израильских детей - ракета попала в стадион. Через несколько дней после этого Израиль нанес удар по опорному пункту Хезболлы в Беруте, столице Ливана. В результате этой атаки был убит старший военный командир Хезболлы Фуад Шукра.

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