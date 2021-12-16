В частности, если Иран не изъявит желания участвовать в переговорах, Международной группе по координации помощи жертвам рейса PS752 придется серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права.

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят представители Канады, Швеции, Великобритании и Украины, ожидают от Ирана до 5 января согласия на переговоры о выплате репараций за сбитие самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года.

Об этом говорится в заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В частности, представители четырех стран провели виртуальную встречу, чтобы обсудить ответ Исламской Республики Иран на предложение международной группы по обсуждению возмещения за сбитие самолета МАУ и шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения ответственности и справедливости.

"Мы послали еще один запрос, которым пригласили Иран обсудить вопросы, касающиеся наших претензий и требований в контексте возмещения ущерба за сбитие PS752, в течение недели с 17 января 2022 года. Однако, учитывая очевидное нежелание Исламской Республики Иран конструктивно и своевременно решать это вопрос, в нашем ответе Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 года подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой, после чего нам придется прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны", - отмечается в заявлении.

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В этой связи говорится, что Координационной группе придется серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права.

"Прошло почти два года с момента сбития рейса PS752, впрочем, Исламская Республика Иран до сих пор не проявила заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств. Терпение Координационной группы исчерпывается. Группа продолжает быть солидарной с близкими жертв и остается единой в своей цели привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие гражданских и военных должностных лиц, повлекших гибель 176 невинных людей", - сказано в заявлении.

Сбитие самолета МАУ: что известно о трагедии

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждан Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали общую Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для ведения переговоров с Ираном. В июне 2021 года стало известно, что Афганистан больше не будет участвовать в переговорах с Ираном.

Читайте также"Добро пожаловать в ад": украинцы на фоне новой угрозы РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist17 марта этого года Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ. В документе говорится, что самолет был сбит из-за ошибки оператора системы противовоздушной обороны, который определил его как враждебную цель.

В МИД Украины содержание документа назвали "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета".

В июне 2021 года правительство Канады обнародовало выводы по расследованию сбития самолета PS752. Согласно им, нет доказательств, что сбитие было запланировано, в то же время власти Ирана несут ответственность за катастрофу.

21 ноября в Тегеране начался судебный процесс над обвиняемыми по делу о сбитии самолета МАУ. На скамье подсудимых - 10 военнослужащих.

В ноябре представители Ирана отказались от проведения встречи с членами координационной группы для переговоров о выплате репараций за сбитие самолета МАУ.

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Автор: Виталий Саенко