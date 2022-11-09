Тегеран ждет прибытия Патрушева для обсуждения, в том числе, отправки РФ баллистических ракет.

Ираинские подконтрольные властям СМИ умышленно раструбили о приезде секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Тегеран.

Как сообщают аналитики из Института изучения войны, Патрушев прибудет в Иран, чтобы обсудить возможную продажу иранских баллистических ракет. Но Москва его визит пока не подтверждала.

Секретарь Совета безопасности Ирана Али Шамхани пригласил Патрушева и отметил, что Патрушев также встретится с другими высокопоставленными иранскими политическими и экономическими чиновниками для обсуждения российско-иранских отношений.

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Иран, вероятно, объявил о прибытии Патрушева, чтобы привлечь внимание международной аудитории к углубляющемуся сотрудничеству между Москвой и Тегераном, а также косвенно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне против Украины, считают аналитики.

Тегеран, вероятно, стремится публично сигнализировать об изменении баланса в своем стратегическом партнерстве с Москвой, особенно перед региональными противниками Ирана, с которыми Кремль время от времени сотрудничает, такими как Израиль и Саудовская Аравия.

Визит Патрушева в Иран, в частности, произошел на фоне сообщений о том, что иранский режим ищет у России помощи в подавлении протестов, хотя неясно, будет ли это обсуждаться Патрушевым и его иранским коллегой.

Иранские дроны на войне против Украины

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Между тем власти Ирана отрицают продажу беспилотников РФ.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов. Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

29 октября Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Абдоллахиян. Во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

1 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов "Shahed-136", "Mohajer-6" и "Arash-2". Поставку БПЛА будут осуществлять Каспийским морем до порта Астрахань в разобранном состоянии.

2 ноября Кулеба заявил, что Украина проинформировала Иран о последствиях в случае продажи России баллистических ракет класса "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии 300 и 700 км.

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