Федеральное бюро расследований США в частном порядке предупредило правоохранителей, что ультраправые активисты и сторонники теории заговора QAnon могут готовить попытку срыва инаугурации избранного президента Джо Байдена.
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Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на попавший в распоряжение журналистов отчет разведки. Отмечается, что противники Трампа просматривали карты местности в Вашингтоне и искали потенциальные уязвимости в мерах безопасности. Они также рассматривали возможность выдать себя за сотрудников нацгвардии.
Согласно отчету, на инаугурацию Байдена планируют приехать как «волки-одиночки», так и сторонники теории заговора QAnon, причастные к штурму Капитолия 6 января.
В ФБР сообщили, что люди, по которым велся мониторинг, скачивали карты чувствительных зон в Вашингтоне, и обсуждали, как эти зоны можно использовать для вмешательства в инаугурацию.
Тем не менее, какие-либо конкретные планы по вмешательству в инаугурацию не раскрываются.
Что такое QAnon
- QAnon - теория заговора, согласно которой Трамп хочет разоблачить международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США.
- Известно, что "шаман" Джейкоб Анджели Ченсли, прославившийся в сети во время штурма Капитолия, был одним из поклонников теории заговора QAnon.
- Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия в США заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon.
Избрание Байдена президентом США
- 7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.
- 6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.
- Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.
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