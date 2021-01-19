Первая леди США Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом жену избранного президента США Джозефа Байдена Джилл Байден.
Об этом сообщает CNN.
Таким образом она нарушила традицию, продолжавшуюся более 70 лет: супруга уходящего президента перед инаугурацией принимала в семейном крыле резиденции жену нового главы государства, показывала ей жилые помещения и рассказывала о жизни в Белом доме.
В канун инаугурации Байдена Мелания Трамп попрощалась с избирателями своего супруга и вспомнила самые значимые события последних четырех лет, отметив пандемию коронавируса и работу медиков. На будущее Мелания пожелала американцам быть добрее и ценить единство.
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«Необходимо сосредоточиться на том, что нас объединяет, и подняться над тем, что разделяет. Необходимо всегда выбирать любовь вместо ненависти, мир вместо насилия и других вместо себя. Никакие слова не могут выразить всю глубину моей признательности за честь служить вам первой леди», — подчеркнула Мелания.
При этом в своей прощальной речи жена Трампа ни слова не сказала о втором импичменте мужа, выдвинутого после захвата Капитолия его сторонниками.
Избрание Байдена президентом США
- 6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.
- 7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.
- Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.
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