Таким образом она нарушила традицию, продолжавшуюся более 70 лет.

Первая леди США Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом жену избранного президента США Джозефа Байдена Джилл Байден.

Об этом сообщает CNN.

Таким образом она нарушила традицию, продолжавшуюся более 70 лет: супруга уходящего президента перед инаугурацией принимала в семейном крыле резиденции жену нового главы государства, показывала ей жилые помещения и рассказывала о жизни в Белом доме.

В канун инаугурации Байдена Мелания Трамп попрощалась с избирателями своего супруга и вспомнила самые значимые события последних четырех лет, отметив пандемию коронавируса и работу медиков. На будущее Мелания пожелала американцам быть добрее и ценить единство.

Читайте такжеТрамп записал прощальное видеообращение

«Необходимо сосредоточиться на том, что нас объединяет, и подняться над тем, что разделяет. Необходимо всегда выбирать любовь вместо ненависти, мир вместо насилия и других вместо себя. Никакие слова не могут выразить всю глубину моей признательности за честь служить вам первой леди», — подчеркнула Мелания.

При этом в своей прощальной речи жена Трампа ни слова не сказала о втором импичменте мужа, выдвинутого после захвата Капитолия его сторонниками.

Избрание Байдена президентом США

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН