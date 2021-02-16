Второй процесс импичмента опроверг все утверждения Трампа о расколе в американском обществе и о том, что он стал "жертвой преследований".

В 1955 году молодой сенатор Джон Кеннеди опубликовал "Очертания мужества" - сборник коротких эссе о 8 своих предшественниках, которые на протяжении предыдущих 150 лет рискнули собственными карьерами ради идеалов. За один-единственный день в 2021 году столько же сенаторов проявили мужество, достойное войти в историю.

Семь из них были республиканцами: Ричард Бурр, Билл Кассиди, Сьюзан Коллинс, Лиса Мурковски, Митт Ромни, Бен Сасс и Пэт Туми. Еще один - Джо Манчин, демократ из штата, в котором 69% избирателей избрали Дональда Трампа президентом на выборах 2020 года, - пишет The Atlantic.

Читайте такжеБайден прокомментировал голосование по импичменту ТрампаБлагодаря честности этих сенаторов, четкое большинство Сената проголосовало за то, чтобы осудить экс-президента Дональда Трампа как мятежника против США. 57 голосов "за" против 43 "против". Но этого, согласно Конституции, не достаточно. Формально ему не запретили вновь баллотироваться на высший пост в стране. Но как насчет практической стороны медали? Это послужит как торжественное и вечное отречение общества от того, как Трамп предал свою президентскую клятву.

"Говорите, вы разочарованы? Что такого простого выговора не достаточно? Справедливость не была достигнута? Да, не была. Но теперь посмотрите на мир с другой стороны, глазами тех, кто защищал Трампа или даже хотел, чтобы он снова баллотировался. Они надеялись отбросить этот импичмент как нечто партийное, основанное на фальшивых доказательствах, как нечто антиконституционное и лицемерное", - пишет издание.

Сторонники Трампа хотели выставить импичмент Трампа как акт угнетения одной половины страны силами другой. И эти надежды были разбиты. Нет, одна половина страны не угнетает другую. Речь идет о большинстве американцев включая значительную часть республиканцев в Сенате против меньшинства. Даже многие из тех сенаторов, которые проголосовали за то, чтобы оправдать Трампа, публично осудили его как нарушителя закона.

Снова и снова сторонники Трампа теряют ключевые голоса. 5 сенаторов республиканцев, а затем 6 отвергли утверждения о том, что у Сената нет соответствующей юрисдикции. 5 республиканских сенаторов отвергли голосование против рассмотрения показаний. Большинство, которое обвиняло, становилось консолидированным. А меньшинство апологетов неоднократно раскалывалось.

Читайте такжеБайден получит доступ к содержанию разговоров Трампа с Путиным - Politico57 голосов в Сенате против Трампа опровергли любые жалобы на то, что ему предъявили обвинение на основании партийных позиций или с помощью нечестно проведенных процедур. Сенаторы, проголосовавшие за оправдание Трампа, - это те, кто как раз оправдывает свою позицию узкими, техническими причинами.

Реакция самого Трампа на рассмотрение его второго импичмента, скорее всего, сделает ситуацию еще хуже для него, если он решит снова бороться за президентство. Он может попытаться отомстить сенаторам, которые голосовали за то, чтобы осудить его. Баланс сил в Сенате в 2022 году очень важен для республиканцев. И Трамп, скорее всего, нанесет ущерб своим же союзникам.

The Atlantic отмечает и то, что второй импичмент Трампа был чрезвычайно популярен. В январе опрос Monmouth показал, что 56% американцев хотели, чтобы Трампа осудили. Отчет компании Quinnipiac говорил, что 59% считают его ответственным за организацию насилия против правительства США. А опрос ABC / The Washington Post показал, что 66% американцев убеждены, что Трамп вел себя безответственно во время переходного периода. Менее четверти считают, что Трамп "не сделал ничего плохого". Это не те цифры, на которых можно было бы построить политическое возвращение. Особенно если вспомнить еще и тот факт, что большинство американцев считают, что Трамп плохо боролся с COVID-19.

Читайте такжеWashington Post: Трамп в "изгнании" молча смотрит, как его мир рушитсяЕсли кто-то ожидал от Сената мер, призванных привлечь бывшего президента к ответственности, то, конечно, эти ожидания не оправдались. Дональд Трамп хоть и стал первым президентом, которому дважды объявили импичмент, также стал и лидером, которого дважды оправдали. Он живет во дворце на побережье моря, пользуясь неконституционными вознаграждениями от иностранных правительств, неэтичными выплатами от Министерства финансов США, а также пожертвованиями тех, кто до сих пор его поддерживает. Почти полмиллиона человек умерли от чумы, которая, как он уверял, должна была миновать сама.

Но если справедливость и провалилась, демократические механизмы самосохранения сработали хорошо. Трамп потерял президенство. И это его поражение выстояло, несмотря на все его атаки против голосования и подсчета голосов. Его партия разделилась и часть выступила против него во время второго процесса об импичменте. Он потерял свой иммунитет к гражданским искам, а также к федеральным обвинениям. Импичмент не победил. Но Трамп все равно проиграл.

Что этому предшествовало

Сенат США оправдал Дональда Трампа по его второму за год делу об импичменте, на этот раз за его за роль в нападении его сторонников на Капитолий, при штурме которого погибли 5 человек.

Импичмент Трампа поддержали 57 сенаторов, 43 были против. Для утверждения решения необходимо было 67 голосов.

Трампа обвиняли в подстрекательстве к восстанию после пятидневного судебного разбирательства в том же здании, которое его сторонники разграбили 6 января.

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Перевод: Лесь Дымань