45-го президента США оправдали в деле о беспорядках и штурме Капитолия.

Сенат США не смог объявить импичмент 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Голосование состоялось вечером в субботу по киевскому времени. Решение не набрало две трети голосов, минимально необходимых для утверждения, пишет CNN.

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Для принятия решения демократам было необходимо заручиться поддержкой как минимум 17 республиканцев. Импичмент Трампа поддержали 7 членов Республиканской партии. Таким образом существующих голосов не хватило для решения об импичменте.

Всего за импичмент проголосовали 57 сенаторов, против - 43. Трамп оправдан в деле о беспорядках и штурме Конгресса.

Импичмент Трампа: что известно о деле

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые состоялись 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, который подвергнут импичменту после ухода с поста.

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Автор: Юрий Годован