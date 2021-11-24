10% акций оценили примерно в $21 млрд. / Иллюстрация REUTERS
Илон Маск продолжил продажу акций своей компании Tesla и вечером, 23 ноября, продал 934 091 акцию за $1,05 миллиарда,
Об этом сообщает Bloomberg.
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С начала ноября Маск продал акций Tesla почти на $10 млрд. На тот момент Маску принадлежало 170,5 миллиона акций Tesla. 10% акций оценивали примерно в $21 млрд.
Маск принял решение о продаже акций компании после того, как эту идею поддержали пользователи Twitter.
Илон Маск и акции Tesla:
- 10 ноября 2021 года Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.
- Резкий обвал акций Tesla случился из-за опроса бизнесмена в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.
- Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".
- Уайден хочет обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет.
- Сам Илон Маск выступает против этого законопроекта.
- Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых людей в Соединенных Штатах. Критики этого предложения говорят, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз, следовательно, этот налог постоянным и безусловным быть не может.
- 11 ноября 2021 года Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter.
- По состоянию на 16 ноября 2021 года Маск продал акций компании еще на $930 млн для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции.