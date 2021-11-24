Маск принял решение о продаже акций компании после того, как эту идею высказали пользователи Twitter.

Илон Маск продолжил продажу акций своей компании Tesla и вечером, 23 ноября, продал 934 091 акцию за $1,05 миллиарда,

Об этом сообщает Bloomberg.

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С начала ноября Маск продал акций Tesla почти на $10 млрд. На тот момент Маску принадлежало 170,5 миллиона акций Tesla. 10% акций оценивали примерно в $21 млрд.

Маск принял решение о продаже акций компании после того, как эту идею поддержали пользователи Twitter.

Илон Маск и акции Tesla:

10 ноября 2021 года Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.

Резкий обвал акций Tesla случился из-за опроса бизнесмена в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.

Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".

Уайден хочет обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет.

Сам Илон Маск выступает против этого законопроекта.

Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых людей в Соединенных Штатах. Критики этого предложения говорят, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз, следовательно, этот налог постоянным и безусловным быть не может.

11 ноября 2021 года Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter.

По состоянию на 16 ноября 2021 года Маск продал акций компании еще на $930 млн для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции.

Автор: Елена Коваленко