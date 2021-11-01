Его попросил о помощи исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla, если это поможет решить проблему голода в мире.

Так он ответил на твит исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

Ещё 19 октября Бизли написал в Twitter, что в 2021 году 42 миллиона человек оказались на грани голода.

"Беспрецедентный глобальный кризис, вызванный COVID. Голод, дестабилизация наций и массовая миграция, если мы не отреагируем. Илон Маск, вы только вчера заработали 6 миллиардов долларов - ровно столько, сколько нам нужно, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!" - написал он.

Читайте такжеВ Калифорнии расстреляли эротический бал в честь Хэллоуина31 октября Маск сообщил, что готов продать свои акции, если финансовая отчетность будет открыта для общественности.

"Если Всемирная продовольственная программа сможет точно описать в этой ветке Twitter, как 6 миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас", - написал он в Twitter.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Состояние Илона Маска:

В сентябре 2021 года основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по рейтингу журнала Forbes. Произошло это на фоне роста акций Tesla.

Акции компании по производству электромобилей Tesla больше всего выросли с февраля этого года. Поэтому 27 сентября Илон Маск стал богаче на 3,8 миллиарда долларов и на момент закрытия рынков имел состояние на уровне 203,4 миллиарда долларов.

Он превзошел Безоса, состояние которого в этот день сократилось на 1 млрд долларов - до $197,7 млрд - из-за снижения акций Amazon на 0,6%.

4 октября 2021 года Tesla вышла на рекордные продажи электрокаров.

25 октября 2021 года, акции компании Tesla Inc. достигли рекордного максимума.

Автор: Людмила Жерновская