Илон Маск задумался о создании университета / фото REUTERS
Американский бизнесмен Илон Маск заговорил об открытии собственного университета.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Учебное учреждение может появиться в штате Техас, в который он недавно переехал.
Университет, скорее всего, получит название "Техасский институт технологий и науки".
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