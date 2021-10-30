Учебное учреждение может появиться в штате Техас.

Американский бизнесмен Илон Маск заговорил об открытии собственного университета.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Учебное учреждение может появиться в штате Техас, в который он недавно переехал.

Университет, скорее всего, получит название "Техасский институт технологий и науки".

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Также бизнесмен признался, что хотел бы создать сверхзвуковой электрический самолет.

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Автор: Катерина Шварц