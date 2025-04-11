Трамп также похвалился, что купил автомобиль Tesla.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп похвалил миллиардера и руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска за проделанную, но подчеркнул, что Маск ему "не нужен".

"Илон проделал фантастическую работу. Он сидит здесь. Мне вообще не нужен Илон, помимо того, что он мне нравится. Но я говорю вам: этот парень проделал фантастическую работу", – сказал он во время открытого для прессы совещания с членами его администрации.

Трамп также похвалился, что купил автомобиль Tesla, не просив при этом скидку.

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"Мне не нужна его машина. Я вообще-то купил одну. Мне говорили: "О, ты получил сделку"? Нет, я сказал: "Дайте мне наивысшую цену". Я заплатил много денег за ту машину. Он делает хорошие машины. Знаете, что я с ней делаю? Даю людям в офисе кататься на ней", – добавил американский президент.

Он подчеркнул, что купил машину компании Маска, чтобы продемонстрировать поддержку.

"Знаете, он проделал фантастическую работу, но к нему не относились подобающе", – констатировал Дональд Трамп.

Илон Маск и Трамп

Американский миллиардер Илон Маск сыграл немалую роль в избирательной кампании теперь уже президента Дональда Трампа. Он пожертвовал немалую сумму его кампании, а также дарил деньги американским избирателям.

С приходом ко власти на второй срок Трамп назначил Маска руководить новосозданным Департаментом эффективности правительства (DOGE). Этот орган занялся анализом финансов США, что привело к массовым сокращениям, приостановлению программ международной помощи и так далее. Люди по всей Америке выходили на протесты с лозунгами о том, что не избирали Маска.

Во время этих протестов сожгли по меньшей мере один автомобиль Tesla. Трамп пригрозил протестующим тюрьмой.

На фоне сомнительных действий Маска акции компании существенно упали. Один из инвесторов даже призывал его уйти с поста гендиректора.

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