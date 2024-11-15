Маска давно раздражали жесткие правила европейского рынка. Теперь у него есть политические рычаги, чтобы это раздражение получило последствия.

Если Илон Маск таки войдет в состав следующей президентской администрации в США, это создаст новый уникальный вызов для Европы, поскольку между американским миллиардером и европейскими политиками давно пробежала черная кошка. Об этом пишет The Economist.

Издание отмечает, что Маск неоднократно в грубой форме высказывался о некоторых европейских политиках, включая канцлера Германии Олафа Шольца, которого он называл "дураком". Однако и европейские чиновники не лезут за словом в карман. Так, недавно один из еврокомиссаров назвал Маска "пропагандистом зла", а министр иностранных дел Франции откровенно высмеял миллиардера за развал соцсети X.

"Все это стало бы еще одним днем стебов в социальных сетях, если бы не тот факт, что самый богатый человек мира теперь является правой рукой Дональда Трампа. Это создает уникальный вызов для Европы. Несмотря на то, что южноафриканский предприниматель разозлил верхушку континента, они уже полагаются на его успешные предприятия во всем, от своих усилий по декарбонизации (те же электромобили Tesla) до войны в Украине (где войска зависят от Starlink) и запуска жизненно важных спутников (потому что Европе часто не хватает ракет для этого)", - говорится в публикации.

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The Economist отмечает, что эмоциональный дискомфорт в общении с Маском, если он станет чиновником администрации Трампа - это еще полбеды для европейцев. Проблема еще и в том, что ЕС всегда пытался жестко регулировать технологические компании на своем рынке, против чего выступает Маск. Его технологический бизнес и так был слишком большим, чтобы не считаться с ним, а теперь миллиардер может приобрести еще и административно-политическое влияние.

Недавно избранный вице-президент Джей Ди Вэнс уже намекал, что Европе стоит полностью разделять американское понимание свободы слова, в частности относительно работы соцсети Х - если Европа не желает потерять американскую военную защиту. А тем временем американские технологические компании уже начали задумываться над тем, стоит ли им выводить свои продукты на зарегулированный европейский рынок.

"Предложение понятно: доля Европы в мировом ВВП уменьшается, и они могут жить без нее, если ее правила раздражают. Возможно, сообщение проходит. 12 ноября предложенный новый комиссар ЕС по надзору за технологиями Хенна Виркунен заявила Европейскому парламенту, что новые законы "не являются ответом на все" и что вместо этого может потребоваться политика для поддержки инноваций. Это звучит так, как господин Маск мог бы сказать", - резюмирует The Economist.

Илон Маск пошел в политику

Как писал УНИАН, Илон Маск активно поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа и после его победы на выборах получил должность в следующей президентской администрации. Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит новосозданный Департамент эффективности государственного управления, который будет заниматься реформой правительства.

Однако, по данным СМИ, Маск уже начал активно вмешиваться во внешнюю политику США, хотя его назначили на должность, которая ориентирована на внутренние дела. В частности Маск, якобы провел тайные переговоры с Ираном. Также ранее сообщалось, что Маск присутствовал во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

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