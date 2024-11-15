Роль гендиректора Tesla в обеспечении "эффективности правительства" при Трампе вызывает опасения по поводу конфликта интересов.

Пост главного советника в администрации Дональда Трампа дает Илону Маску огромные возможности для формирования своего подхода к рынку электромобилей. Это решение позволит компании Tesla получить преимущество перед конкурентами.

Издание Politico пишет, что наряду с получением выгоды от государственных контрактов через свои компании, такие как SpaceX, Маск - через Tesla - является ведущим получателем федеральных средств на строительство зарядных устройств для электромобилей. При этом он может играть роль в разработке национальной политики в области искусственного интеллекта, которая затрагивает его компанию xAI.

Маск также может повлиять на расходы Национального управления по безопасности дорожного движения, которое расследует деятельность Tesla в связи с проблемами с технологией автономного вождения.

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Во время предвыборной кампании Трамп поклялся отменить нормы Агентства по охране окружающей среды, которые фактически вынудили бы широкомасштабное внедрение EV, и раскритиковал налоговый кредит в размере 7500 долларов, предоставленный администрацией Байдена людям для покупки EV.

В свою очередь Маск заявил, что рынок электромобилей без поддержки и с урезанными государственными субсидиями может принести пользу Tesla, ослабив ее конкурентов.

В последнее время Tesla стала одним из главных получателей денег от администрации Байдена на создание федеральной сети зарядки электромобилей. По состоянию на февраль сеть станций Supercharger получила более 17 миллионов долларов в виде грантов от двухпартийного закона об инфраструктуре 2021 года. В то время Tesla установила больше зарядных станций, чем любая другая компания, получившая финансирование по этому закону.

В своей новой роли Маск может иметь разногласия с администрацией Трампа, если она попытается отозвать у Калифорнии разрешение EPA на создание собственных правил по выбросам. Эти правила являются источником господдержки для Tesla.

Калифорнийский совет по воздушным ресурсам стимулирует автопроизводителей к выпуску EV, выдавая ограниченное количество кредитов на автомобили с нулевым уровнем выбросов. Tesla, которая производит только такие авто, продает свои кредиты другим автопроизводителям, которые не достигают своих целей. Только за прошлый квартал эти кредиты принесли Tesla 739 миллионов долларов.

Если администрация Трампа отменит право Калифорнии регулировать автомобильные выбросы, эта часть доходов Tesla исчезнет.

Маск получит должность в администрации Трампа - что известно

Издание ABC News писало что Илон Маск стал влиятельной фигурой в окружении Трампа и теперь играет значительную роль в формировании будущей администрации президента США.

Трамп объявил, что будет создан Департамент эффективности государственного управления, который возглавят миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами. По его словам, Департамент будет предоставлять консультации и руководство извне правительства и будет сотрудничать с Белым домом и Управлением по управлению и бюджету "для проведения структурной реформы и создания предпринимательского подхода к правительству, невиданного ранее".

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