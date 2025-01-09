Сын Трампа и Маск обвинили Украину в лесных пожарах в Лос-Анджелесе

Зато сам Трамп публично обвинил в стихийном бедствии Байдена и местные власти.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший на фоне разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе раскритиковал помощь Украине почти трехлетней давности.

В соцсети Х Трамп-младший заявил, что пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала "много своих запасов" Украине, а сегодня не может обуздать стихию в своей непосредственной зоне ответственности. В качестве доказательства своей "версии" он прикрепил сообщение в медиа от 18 марта 2022 года.

"Ох, конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала много своих запасов Украине", - написал Трамп-младший.

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Миллиардер, соратник Трампа Илон Маск репостнул этот твит, продемонстрировав, что разделяет это мнение.

"Гидранты не наполняли. Они сократили $17 млн из пожарного бюджета. Они отправили запасы в Украину...", - писал Маск.

Зато сам Дональд Трамп не стал обвинять Украину в пожарах с ЛА. Он нашел другого "виновника".

"Пусть это послужит и будет символом вопиющей некомпетентности и неумелого управления дуэта Байдена/Ньюсома (губернатора Калифорнии, - УНИАН). 20 января (день инаугурации - УНИАН) должно наступить как можно скорее", - написал он.

Пожары в Лос-Анджелесе

Как сообщал УНИАН, лесной пожар охватил престижный район Лос-Анджелеса. Огонь заставил 30 тысяч человек эвакуироваться.

По словам чиновников, сгорело по меньшей мере 1182 гектара. Пожар быстро распространяется из-за сильных ветров, которые пришли после длительной сухой погоды.

Как сообщается, синоптики объявили наивысшую степень опасности. Ожидается, что скорость ветра в Лос-Анджелесе будет от 80 до 130 км/ч. Из-за низкой влажности и сухой растительности условия были "настолько плохими, насколько это вообще возможно с точки зрения пожароопасной погоды", - говорят специалисты.

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