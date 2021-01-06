Дональд Трамп не признал поражения, но призвал сторонников расходиться ради сохранения мира.

Дональд Трамп выступил с видеообращением к своим сторонникам, взявшим штурмом Капитолий в Вашингтоне, где члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

Минутное видео опубликовано в его твиттере.

"Я знаю, что вам больно. У нас были выборы, которые у нас украли. Это были решительные выборы, и все знают об этом, особенно другая сторона. Но вам нужно идти домой сейчас. У нас должен быть мир. У нас должен быть закон и порядок, уважение людям закона и порядка. Мы не хотим причинить никому вреда. (...) Такого времени, как сейчас, еще не было. Случилось то, что они отобрали у нас все - у меня, у вас, у нашей страны. Это были легкомысленные выборы. Но мы не можем играть на руку этим людям. Мы должны иметь мир. Потому идите домой, мы любим всех вас. Вы очень особенные. Вы видите, что проиходит...", - заявил Трамп.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: что нужно знать

Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.

Пентагон сообщил, что отправляет для восстановления порядка в Вашингтоне и самом Капитолии 1100 вооруженных бойцов Нацгвардии.

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Автор: Тарас Сидоржевский