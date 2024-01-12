США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по тренировочным центрам и хранилищам дронов хуситов в Йемене. Это произошло после того, как последние атаковали корабли в Красном море. Но я пока не вижу причин говорить о расширении войны, то есть выходе ее за пределы тех ограниченных ракетных ударов, которые мы увидели.

Даже если вопрос блокады Красного моря не будет решен сразу, то будет повторяться ситуация, которая была накануне. То есть, будут наноситься удары с воздуха, а хуситы в ответ будут наносить удары по американским и британским кораблям. Все будет зависеть от того, насколько эффективны удары по хуситам, которые были накануне. Если хуситы продолжат стрелять по кораблям, это будет означать, что удары по ним не были эффективными и, скорее всего, такие столкновения будут продолжаться. Если хуситы уменьшат интенсивность обстрелов, для США этого было достаточно, чтобы сказать, что они выполнили свою миссию.

...я пока не вижу причин говорить о расширении войны, то есть выходе ее за пределы тех ограниченных ракетных ударов, которые мы увидели

Мне кажется, что на этом все должно завершиться. Единственный фактор, который может привести к эскалации, это если, например, Саудовская Аравия и ОАЭ присоединятся к коалиции во главе с США. Тогда может произойти эскалация между хуситами и Саудовской Аравией, если первые будут снова обстреливать нефтяные объекты, как это было несколько лет назад. В таком случае в конфликт может вмешаться Иран, и это ухудшит отношения между Ираном и аравийскими монархиями.

Пока этого не наблюдается (единственной арабской страной, которая поддержала эти удары является Бахрейн). И я не вижу желания у Ирана втягиваться в лобовое столкновение с США и союзниками. Для него это рискованно и дорого. Скорее всего, их экономика не выдержит такого удара. В Иране считают, что достигают своих целей, поддерживая проксигруппы. Так что пока я не могу сказать, что нынешняя ситуация приведет к масштабной региональной эскалации. Следовательно, это никоим образом не будет влиять на российско-украинскую войну.

...я не вижу желания у Ирана втягиваться в лобовое столкновение с США и союзниками

Даже если произойдет эскалация, не думаю, что это приведет к какой-то большой войне, которая охватит несколько стран. Такой сценарий маловероятен: все останется в пределах Йемена. Да и возможный масштаб эскалации будет ограничен, поскольку и сама по себе территория, которую контролируют хуситы, небольшая в региональном масштабе.

Единственное, к чему может привести такая эскалация, – это к росту цен на энергоносители, как уже было на пике войны в Йемене. В краткосрочной перспективе это может привести к еще большим проблемам с проходом торговых судов через Красное море.

Илия Куса, аналитик-международник, эксперт по вопросам Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"