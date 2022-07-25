Украине "светят" сотни дополнительных тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost.

В рамках нового пакета помощи США Украине в сфере безопасности украинское государство получит не только больше американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а также четыре командно-штабные машины, дополнительное противотанковое вооружение, запчасти, прочее снаряжение и 36 тысяч патронов калибра 105 мм.

В новый пакет помощи войдет американская военная техника на сумму около 175 млн долларов, изъятая из запасов Штатов по распоряжению президента Джо Байдена, а также техника на 95 млн из фонда Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), говорится на сайте американского Минобороны.

Высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга сообщил, что в рамках расходов USAI ведомство обязалось отправить в Украину до 580 дополнительных тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost. Эти комплексы закупят у производителей, а потом передадут украинским военным.

"Украинцы отлично используют… Phoenix Ghost", - отметил высокопоставленный представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках новой военной помощи от США получит еще четыре системы HIMARS, и после этого украинская армия будет иметь уже 16 единиц этого вооружения.

Напомним, 22 июля координатор Совета нацбезопасности Штатов по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон предоставляет Киеву дополнительный пакет военной помощи стоимостью 270 млн долларов.

США начали помогать Украине вооружением после того, как РФ рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Власти США, в частности, уже передали нашей стране 12 систем HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: