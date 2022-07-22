Байден подписал два пакета помощи Украине на общую сумму 270 миллионов долларов.

США одобрили два пакета помощи Украине. Один из них направлен на обучение украинских военных (175 миллионов долларов), а другой включает в себя современное вооружение (95 миллионов долларов).

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Лара Селигман в Twitter.

Новые пакеты содержат 5 HIMARS, 36 тысяч артиллерийских боеприпасов, некоторые противотанковые системы. Также туда входят 580 дронов PhoenixGhost.

Ранее в США согласились учить украинских пилотов управлять истребителями F-15 и F-16.

Также Совет Европейского Союза одобрил выделение пятого транша военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.

Ранее министр обороны США Остин был в восторге от того, как быстро овладевают новой техникой воины ВСУ. По состоянию на утро 22 июля Генштаб сообщал о ликвидации 39 000 российских оккупантов.

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